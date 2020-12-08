В Уфе водитель при обгоне сбил 15-летнюю девочку

Накануне, 7 декабря, в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего ребёнка. Инцидент зафиксирован в Дёмском районе. Подробности сообщила столичная Госавтоинспекция.

Известно, что 39-летний мужчина за рулём «Фольксваген Гольф» пошёл на обгон. Но не учёл все особенности манёвра, не проследил за безопасностью и врезался в поворачивающий на территорию парковки «ВАЗ-2107».

Из-за сильного удара иномарку отбросило на тротуар, где в этот момент проходила 15-летняя девочка. Подростку потребовалась немедленная медицинская помощь. Пострадавшую доставили в больницу, а после оказания помощи отправили с родителями домой.