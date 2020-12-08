Стало известно, когда в Уфе включат новогоднюю иллюминацию

Мэрия Уфы рассказала, когда в городе включат новогоднюю иллюминацию. Также стало известно, когда в столице появится долгожданная пиксельная ёлочка. Об этом сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Рустем Хамитов.

«Уфагорсет» уже завершает ревизию и монтаж иллюминации. А 10 декабря новогодняя подсветка украсит город. В этот же день начнётся установка ёлки на Советской площади.