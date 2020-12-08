Радий Хабиров провёл выездное заседание правительства в Стерлитамаке

Повестка дня была посвящена социально-экономическому развитию города.
Как отметил Глава Башкортостана, в Стерлитамаке неплохо идёт жилищное строительство, однако к 2030 году республика должна строить 1 кв. м жилья в год на человека. Для Стерлитамака это означает увеличение нынешних показателей вдвое. Для этого нужно также решить демографическую проблему. Как в своем докладе отметила министр семьи и труда Ленара Иванова, в муниципалитете вдвое снизилась рождаемость, выросли миграционная убыль населения и смертность. В девять раз выросла безработица.
На совещании затронули и экологическое состояние в городе. В частности, речь зашла о компании БСК. В новых условиях руководство содового предприятия должно позаботиться об улучшении ситуации в этой части, отметили чиновники. Власти поддержат любые добрые начинания.
Инвестиционный потенциал Стерлитамака – один из наиболее мощных в республике, однако уровень привлечения инвестиций ставит город на 18-е место среди муниципалитетов региона. В целом же совокупная прибыль составила 16,7 млрд рублей с ростом на 5,3%. В городе реализуется более 130 инвестпроектов. Стерлитамак – на четвёртом месте в регионе по комфортности проживания, но отставание по ряду проектов негативно сказывается на показателях Башкортостана в федеральных рейтингах. В ближайшее время муниципалитет получит из республиканского бюджета дополнительную финансовую помощь, в совокупности более 108 млн рублей за год.