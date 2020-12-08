Радий Хабиров провёл выездное заседание правительства в Стерлитамаке

Инвестиционный потенциал Стерлитамака – один из наиболее мощных в республике, однако уровень привлечения инвестиций ставит город на 18-е место среди муниципалитетов региона. В целом же совокупная прибыль составила 16,7 млрд рублей с ростом на 5,3%. В городе реализуется более 130 инвестпроектов. Стерлитамак – на четвёртом месте в регионе по комфортности проживания, но отставание по ряду проектов негативно сказывается на показателях Башкортостана в федеральных рейтингах. В ближайшее время муниципалитет получит из республиканского бюджета дополнительную финансовую помощь, в совокупности более 108 млн рублей за год.