Башкирский мед вошел в тройки лидеров конкурса «Вкусы России»

Победителей определяли в восьми номинациях, одна из них под названием «На всю страну». Именно здесь оценили башкирский мёд, он вошёл в тройку лучших. Также шансы на победу были у наших брендов и в номинации «Из нашей деревни». Башкирский корот и минеральная вода «Кургазак» вошли здесь в десятку лучших.