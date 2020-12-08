Башкирский мед вошел в тройки лидеров конкурса «Вкусы России»

Башкирский мёд признали вкусом России. Сегодня в прямом эфире объявили победителей первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания. Республика выдвинула 26 позиций –  наибольшее количество от участников.

Победителей определяли в восьми номинациях, одна из них под названием «На всю страну». Именно здесь оценили башкирский мёд, он вошёл в тройку лучших. Также шансы на победу были у наших брендов и в номинации «Из нашей деревни». Башкирский корот и минеральная вода «Кургазак» вошли здесь в десятку лучших.

Предлагаю, чтобы наши торговые сети поддержали идею о том, чтобы победители конкурса «Вкусы России» отмечались на полках, чтобы о них знали. Согласитесь, это же гарантия качества. Другим серьезным шагом будет присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения. Тогда наши товары получат защиту на международном уровне. 

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке и образованию культуры