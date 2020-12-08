В Башкирии дело в отношении экс-главы Баймака выделено в отдельное производство

В Башкирии дело о халатности экс-главы Баймакского района Ильшата Ситдикова было выделено в отдельное производство. Ранее появилась информация, что было возбуждено новое уголовное дело, однако, как сообщает «Башинформ», данный факт не соответствует действительности.
В отношении Ситдикова был решен вопрос о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»). По этой статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.
Следствием проверяются данные о том, что Ситдиков допустил ненадлежащее исполнение обязанностей главы администрации при контроле за исполнением контракта на реконструкцию городского стадиона «Труд» стоимостью 82 млн рублей.
В частности, Ситдиков подписал муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции стадиона, в соответствии с условиями которого застройщик практически бесконтрольно осуществлял строительство стадиона, и чем воспользовавшись, совершил хищение части денежных средств в размере 3 млн рублей, выделенных на строительство. По данному факту будет проведена доследственная проверка и дана юридическая оценка.
Также по некоторым сведениям Ситдиков финансировал запрещенную на территории России организацию «Башкорт», которую суд признал экстремистской.