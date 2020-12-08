В Башкирии дело в отношении экс-главы Баймака выделено в отдельное производство

«По процессуальным последствиям вновь возбужденное уголовное дело и выделенное в отдельное производство из другого дела – равнозначны. Дело выделяется в том случае, когда в ходе предварительного следствия устанавливается, что два преступления не связаны между собой. В остальном, выделенное дело и первоначальное расследуются одинаково».

Илья Якупов, руководитель центра противодействия коррупции и ветеран органов безопасности