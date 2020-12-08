В Уфе стартовала Международная неделя бизнеса

Основными темами форума стали развитие экономики в странах участницах ШОС
и БРИКС, участие малого и среднего бизнеса в туризме и экспорте. В связи с
пандемией организаторы аккредитовали на мероприятия около 150 участников.
Большая часть зарегистрированных предпринимателей – свыше 10 тысяч – будут
следить за форумом в онлайн-режиме. Те же, кто приехал в Уфу, уже готовы
реализовать совместные проекты.
Мы уже успели пообщаться с представителями нескольких организаций из Уфы. У
нас очень большие надежды на Уфу. Наши ребята довольны, и у нас в сфере
образования, в сфере торговли есть несколько готовых проектов, которые мы готовы
обсудить. С нами ещё приехали блогеры, которые ведут свою деятельность на
просторах интернета.Шокир Бобожанов, участник форума /Республика Узбекистан/
Международная неделя бизнеса продлится до 11 декабря. Форум стал самым
ожидаемым событием для предпринимателей в текущем году. В рамках мероприятия
будут подробно рассмотрены вопросы развития малого и среднего бизнеса региона,
стимулирования экспорта. Некоторые компании Башкортостана нашли себе новых деловых
партнеров в первые же часы работы форума.
Сегодня от нескольких предприятий
поступило предложение интегрироваться с предприятиями Республики Татарстан по
поставке продукции. Мы им помогаем, ближайшее совещание намечено на
11 декабря по поставке изделий из пластиков в Татарстан. Мы сегодня определили ключевых
заинтересованных игроков в Татарстане. В составе Башкортостана тоже есть
заинтересованные компании, которые хотят поставлять эту продукцию. Сергей Майоров, председатель правления машиностроительного кластера Республики Татарстан