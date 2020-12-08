В Уфе стартовала Международная неделя бизнеса

Мы уже успели пообщаться с представителями нескольких организаций из Уфы. У нас очень большие надежды на Уфу. Наши ребята довольны, и у нас в сфере образования, в сфере торговли есть несколько готовых проектов, которые мы готовы обсудить. С нами ещё приехали блогеры, которые ведут свою деятельность на просторах интернета.

Шокир Бобожанов, участник форума /Республика Узбекистан/