В Уфе стартовала Международная неделя бизнеса

Основными темами форума стали развитие экономики в странах участницах ШОС и БРИКС, участие малого и среднего бизнеса в туризме и экспорте. В связи с пандемией организаторы аккредитовали на мероприятия около 150 участников.

Большая часть зарегистрированных предпринимателей – свыше 10 тысяч – будут следить за форумом в онлайн-режиме. Те же, кто приехал в Уфу, уже готовы реализовать совместные проекты.

Мы уже успели пообщаться с представителями нескольких организаций из Уфы. У нас очень большие надежды на Уфу. Наши ребята довольны, и у нас в сфере образования, в сфере торговли есть несколько готовых проектов, которые мы готовы обсудить. С нами ещё приехали блогеры, которые ведут свою деятельность на просторах интернета.

Шокир Бобожанов, участник форума /Республика Узбекистан/

Международная неделя бизнеса продлится до 11 декабря. Форум стал самым ожидаемым событием для предпринимателей в текущем году. В рамках мероприятия будут подробно рассмотрены вопросы развития малого и среднего бизнеса региона, стимулирования экспорта. Некоторые компании Башкортостана нашли себе новых деловых партнеров в первые же часы работы форума.

Сегодня от нескольких предприятий поступило предложение интегрироваться с предприятиями Республики Татарстан по поставке продукции. Мы им помогаем, ближайшее совещание намечено на 11 декабря по поставке изделий из пластиков в Татарстан. Мы сегодня определили ключевых заинтересованных игроков в Татарстане. В составе Башкортостана тоже есть заинтересованные компании, которые хотят поставлять эту продукцию.   

Сергей Майоров, председатель правления машиностроительного кластера Республики Татарстан