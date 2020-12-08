В мэрии Уфы произошли кадровые перестановки

В мэрии башкирской столицы произошли кадровые перестановки. Был назначен новый руководитель Управления транспорта и связи.

Пост занял Аскат Хайруллин. Ранее чиновник отвечал за сферу строительства. О кадровых перестановках сообщил исполняющий обязанности мэра Уфы Рустем Газизов.

Ранее руководителем Управления транспорта и связи был 35-летний Ильдар Юланов. Сейчас чиновник возглавил крупнейшее в республике госпредприятие по ремонту и строительству дорог «Башкиравтодор».