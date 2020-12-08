В Башкирии будет принят третий пакет мер поддержки бизнеса в пандемию коронавируса

В Башкирии будет реализован третий пакет мер поддержки регионального бизнеса. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
По его словам, новый пакет вберет в себя лучшие практики и предложения, которые были реализованы в первом и втором пакетах. Главная задача властей на сегодняшний день - минимизировать последствия пандемии, отметил Хабиров.
Третий пакет мер во время пандемии также разработан с учетом предложений и путем активных консультаций с бизнес–сообществом. Основной акцент кабинет министров региона планирует сделать на налоговых преференциях, имущественной поддержке, поддержке по заемному финансированию, прямой финансовой поддержке в виде компенсации части затрат бизнеса.
В рамках первого и второго пакета в Башкортостане господдержку уже получили 1,2 тысячи организаций. В частности, на 376,8 млн выделена помощь 20-ти предприятиям промышленности, которые освоили выпуск средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. На 100 млн поддержали компании легкой промышленности. Запланирована покупка оборудования на 50 млн рублей. Еще 40 млн рублей получили лесопромышленные организации и 330 млн рублей — муниципальные программы развития предпринимательства.
В общей сложности на реализацию первоочередных мер по повышению устойчивости экономики в Башкортостане первого и второго пакетов было выделено более 30 млрд рублей.