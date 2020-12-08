В Башкирии будет принят третий пакет мер поддержки бизнеса в пандемию коронавируса

В рамках первого и второго пакета в Башкортостане господдержку уже получили 1,2 тысячи организаций. В частности, на 376,8 млн выделена помощь 20-ти предприятиям промышленности, которые освоили выпуск средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. На 100 млн поддержали компании легкой промышленности. Запланирована покупка оборудования на 50 млн рублей. Еще 40 млн рублей получили лесопромышленные организации и 330 млн рублей — муниципальные программы развития предпринимательства.