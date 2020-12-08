Помощь бизнесу и новые соглашения: итоги первого дня Международной недели бизнеса в Уфе

В Башкортостане будет принят третий пакет мер поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании Международной недели бизнеса. Работа форума стартовала сегодня в Конгресс-холле «Торатау». В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие проводится в гибридном формате, большинство участников следят за форумом в онлайн-режиме.

Участниками Международной недели бизнеса стали свыше 10 тысяч предпринимателей из стран ШОС и БРИКС, но абсолютное большинство из них следили за первым днём форума в онлайн-режиме. В связи с пандемией на мероприятие аккредитовали порядка 150 делегатов. С приветственным словом к гостям обратился Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что коронавирус больнее всего бьет по малому и среднему бизнесу, и поддержка этого сектора экономики – приоритетная задача.

Республика в плане экономики заканчивает этот год неплохо. Мы видим и надеемся, что год мы закончим при тех параметрах, при которых закончили 2019 год. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Более детально поддержку и развитие малого бизнеса участники обсудили на 9 тематических площадках. Живую дискуссию вызвало продвижение халяльной продукции республики на внешних рынках. А создаваемый Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня станет местом притяжения не только студентов, но и кузницей научных и инженерных кадров.

Мы здесь имеем серьезные планы: мы планируем и увеличить количество иностранных студентов, и расширить в три раза экспорт науки. Для этого мы каждый раз применяем какие-то свои инструменты. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

К слову, студенты и молодые предприниматели из стран ближнего и дальнего зарубежья стали активными участниками бизнес-форума. Перспективы сотрудничества с республикой они видят в разных сферах.

И у нас в сфере образования, в сфере торговли несколько готовых проектов, которые мы готовы обсудить. С нами ещё приехали блогеры, которые ведут свою деятельность на просторах интернета. Шокир Бобожанов, участник форума /Республика Узбекистан/

Первый день форума оказался продуктивным и для башкирских бизнесменов. Новые соглашения о сотрудничестве достигнуты с братским Татарстаном.

Сегодня от нескольких предприятий поступило предложение интегрироваться с предприятиями Республики Татарстан по поставке продукции в Татарстан. Мы им помогаем, ближайшее совещание намечено на 11 декабря по поставке изделий из пластиков в Республику Татарстан. Сергей Майоров, председатель правления машиностроительного кластера Республики Татарстан

Активный участник форума – Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Сегодня это крупнейшее из пяти бизнес-объединений республики, в которое входят более 1200 предприятий региона. Предприниматели оказывали и продолжают оказывать помощь нуждающимся в период коронавируса. Сама палата непростой 2020 год завершает на лидерских позициях как в ПФО, так и в целом по России.

В ТПП РФ были удивлены, что мы в этом году побили рекорд: более 100 предприятий стали членами ТПП. Это первое место в ПФО. Впереди нас только Москва, естественно. Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

Глава Башкортостана Радий Хабиров и премьер-министр правительства республики Андрей Назаров приняли участие в расширенном заседании совета Торгово-промышленной палаты. Руководство региона отметило вклад ТПП в поддержку бизнеса в период пандемии и помощь в разработке мер поддержки. В общей сложности на повышение устойчивости башкирской экономики было выделено свыше 30 млрд рублей.

Деловая программа рассчитана на четыре дня. Кроме развития малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, делегаты форума также будут искать новые точки роста в сфере туризма, экономики и экспорта.