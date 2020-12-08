Помощь бизнесу и новые соглашения: итоги первого дня Международной недели бизнеса в Уфе

В Башкортостане будет принят третий пакет мер поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании Международной недели бизнеса. Работа форума стартовала сегодня в Конгресс-холле «Торатау». В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие проводится в гибридном формате, большинство участников следят за форумом в онлайн-режиме.
Участниками Международной недели бизнеса стали свыше 10 тысяч предпринимателей из стран ШОС и БРИКС, но абсолютное большинство из них следили за первым днём форума в онлайн-режиме. В связи с пандемией на мероприятие аккредитовали порядка 150 делегатов. С приветственным словом к гостям обратился Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что коронавирус больнее всего бьет по малому и среднему бизнесу, и поддержка этого сектора экономики – приоритетная задача.
Более детально поддержку и развитие малого бизнеса участники обсудили на 9 тематических площадках. Живую дискуссию вызвало продвижение халяльной продукции республики на внешних рынках. А создаваемый Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня станет местом притяжения не только студентов, но и кузницей научных и инженерных кадров.
К слову, студенты и молодые предприниматели из стран ближнего и дальнего зарубежья стали активными участниками бизнес-форума. Перспективы сотрудничества с республикой они видят в разных сферах.
Первый день форума оказался продуктивным и для башкирских бизнесменов. Новые соглашения о сотрудничестве достигнуты с братским Татарстаном.
Активный участник форума – Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Сегодня это крупнейшее из пяти бизнес-объединений республики, в которое входят более 1200 предприятий региона. Предприниматели оказывали и продолжают оказывать помощь нуждающимся в период коронавируса. Сама палата непростой 2020 год завершает на лидерских позициях как в ПФО, так и в целом по России.
Глава Башкортостана Радий Хабиров и премьер-министр правительства республики Андрей Назаров приняли участие в расширенном заседании совета Торгово-промышленной палаты. Руководство региона отметило вклад ТПП в поддержку бизнеса в период пандемии и помощь в разработке мер поддержки. В общей сложности на повышение устойчивости башкирской экономики было выделено свыше 30 млрд рублей.
Деловая программа рассчитана на четыре дня. Кроме развития малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, делегаты форума также будут искать новые точки роста в сфере туризма, экономики и экспорта.
Международная неделя бизнеса стала самым ожидаемым событием не только для башкирских, но и для российских предпринимателей, и то, что форум проводится в конгрессной столице страны, вовсе не случайно. Несмотря на пандемию коронавируса в первом полугодии инвестиции в экономику Башкортостана выросли на 9% процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И уже после завершения форума можно будет говорить, насколько эта цифра увеличится до конца 2020-го.