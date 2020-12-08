В Башкирии сельчане замерзают из-за перебоев с электричеством

Не хватает напряжения. Жители нескольких деревень под Уфой из-за перебоев с электричеством не могут прогреть свои жилища. А накануне они и вовсе остались на несколько часов без света.

Плита, микроволновка и даже посудомоечная машина. Все для комфорта хозяйки на кухне. Вот только этими благами пользоваться получается не всегда, говорит Надежда Сюндюкова. Все дело в электричестве, точнее, в низком напряжении в сети.

Вот индукционная плита, еда на ней еле-еле закипает. Даже электрический чайник греет воду медленно, а микроволновая печь вообще бесполезна. Надежда Сюндюкова, жительница д. Шамонино

Вместо положенных 220 на входе не более 170 вольт. Бывает, напряжение падает до 120. Чтобы включить котел отопления, приходится выключать все остальные электроприборы. И такая ситуация не только у Сюндюковых. Это часть деревни Шамонино была построена не так давно, и газ сюда не завели. Электричество – единственный способ прогреть свой дом.

Дети одетые, родители пожилые ходят в валенках дома. Спать невозможно, мы-то еще на работу как-то ходим. А вот как пожилые здесь выживают? Гульназ Южанина, жительница д. Шамонино

А накануне и вовсе у них на несколько часов пропал свет. В соседней деревне сгорел трансформатор. Возможно, не выдержал нагрузки. Количество домов увеличивается, а значит, растет и энергопотребление.

В данный момент все устранено. Уфимский район и сельское поселение находятся в тесном контакте с Новоуфимским РЭС. Вопрос постоянно на контроле, и до конца этого года Новоуфимский РЭС обещает проблему решить именно со скачками напряжения, чтобы впредь не было таких ситуаций. Артём Тимонин, глава администрации Русско-Юрмашского сельсовета