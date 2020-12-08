В Башкирии сельчане замерзают из-за перебоев с электричеством

Не хватает напряжения. Жители нескольких деревень под Уфой из-за перебоев с электричеством не могут прогреть свои жилища. А накануне они и вовсе остались на несколько часов без света.
Плита, микроволновка и даже посудомоечная машина. Все для комфорта хозяйки на кухне. Вот только этими благами пользоваться получается не всегда, говорит Надежда Сюндюкова. Все дело в электричестве, точнее, в низком напряжении в сети.
Вместо положенных 220 на входе не более 170 вольт. Бывает, напряжение падает до 120. Чтобы включить котел отопления, приходится выключать все остальные электроприборы. И такая ситуация не только у Сюндюковых. Это часть деревни Шамонино была построена не так давно, и газ сюда не завели. Электричество – единственный способ прогреть свой дом.
А накануне и вовсе у них на несколько часов пропал свет. В соседней деревне сгорел трансформатор. Возможно, не выдержал нагрузки. Количество домов увеличивается, а значит, растет и энергопотребление.
Проблемы со скачками напряжения начались с наступлением холодов, когда люди запустили отопительные приборы. Газификация, конечно, сняла бы многие вопросы, считают местные жители. Но пока проводить сети, по которым в их дома побежит голубое топливо, никто не собирается. По крайне мере так говорят сами жильцы.