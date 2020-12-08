В Башкирии женщину могут оштрафовать за спасение животных

В Чишминском районе на зооактивистку написали заявление в полицию за то, что она открыла в подвале продухи для животных. Управляющая компания заделала отверстия, но спустя время кто-то демонтировал решетки. В этом обвинили местную жительницу, которая подкармливала кошек. УК намерена добиться возмещения. А зоозащитники обвиняют сотрудников в нарушении: те, по их словам, не имели права наглухо закрывать доступ в подвал.

«Это жестокое обращение с животными, это живодерство». И всё это о действиях местной управляющей компании, чьи сотрудники, говорят жильцы, лишили четвероногих последней возможности выжить. От морозов кошки могут спрятаться разве что в продухах многоквартирных домов. Но в УК решили: нелегальные жильцы здесь не нужны. И перекрыли путь к спасению.

Животные замерзают заживо. Я предоставляла ряд документов, где сказано, что УК обязана оставить хотя бы один продух для животных. Валентина Юлбарисова, местная жительница

Но снимать решётки никто не спешил. Тогда местные зоозащитники стали писать об этой истории в социальных сетях. Кто-то из сочувствующих перешёл от слов к действиям. С нескольких продухов исчезла преграда. А на стол полиции легло заявление на одну из местных жительниц, подкармливающих кошек.

Утром ко мне пришли участковые. На меня написали заявление, якобы я открыла продухи и должна восстановить за свой счет. Написала управдом. Валентина Ахмадиева, местная жительница

Старшая по дому и была изначально инициатором установки решёток. Мы решили пообщаться с женщиной. Но вот она на разговор была не настроена. Спустя время женщина уже сама нашла нас. Ограждение на продухи, говорит она, необходимы.

Об этом документе, видимо, мало знали и в управляющей компании. В ноябре прошлого года Дмитрий Медведев подписал постановление правительства №1498, согласно которому один из продухов в многоквартирном доме должен быть круглогодично открыт. С этим мы и отправились в управляющую компанию. На месте застали главного инженера, который сообщил, якобы всё было соблюдено.

Но переговорив с директором по телефону, сотрудник сообщает уже другое: все продухи должны быть закрыты. А человек, демонтировавший арматуру, должен возместить убытки – 400 рублей.

В официальном ответе управляющая компания апеллирует к постановлению Госстроя РФ №170, где говорится, что на все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки, защищающие здания от проникновения грызунов. А также о необходимости защиты помещений от проникновения животных.

По постановлению Минстроя один продух необходимо держать открытым. Анна Фельдман, руководитель общественного движения «Котоспас» /Москва/

Именно это хотят попытаться объяснить чишминские зоозащитники управляющей компании. Последние пообещали встретиться с жильцами в ближайшее время, чтобы вместе найти выход.