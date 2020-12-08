В Башкирии женщину могут оштрафовать за спасение животных

В Чишминском районе на зооактивистку написали заявление в полицию за то, что она открыла в подвале продухи для животных. Управляющая компания заделала отверстия, но спустя время кто-то демонтировал решетки. В этом обвинили местную жительницу, которая подкармливала кошек. УК намерена добиться возмещения. А зоозащитники обвиняют сотрудников в нарушении: те, по их словам, не имели права наглухо закрывать доступ в подвал.
«Это жестокое обращение с животными, это живодерство». И всё это о действиях местной управляющей компании, чьи сотрудники, говорят жильцы, лишили четвероногих последней возможности выжить. От морозов кошки могут спрятаться разве что в продухах многоквартирных домов. Но в УК решили: нелегальные жильцы здесь не нужны. И перекрыли путь к спасению.
Но снимать решётки никто не спешил. Тогда местные зоозащитники стали писать об этой истории в социальных сетях. Кто-то из сочувствующих перешёл от слов к действиям. С нескольких продухов исчезла преграда. А на стол полиции легло заявление на одну из местных жительниц, подкармливающих кошек.
Старшая по дому и была изначально инициатором установки решёток. Мы решили пообщаться с женщиной. Но вот она на разговор была не настроена. Спустя время женщина уже сама нашла нас. Ограждение на продухи, говорит она, необходимы.
Об этом документе, видимо, мало знали и в управляющей компании. В ноябре прошлого года Дмитрий Медведев подписал постановление правительства №1498, согласно которому один из продухов в многоквартирном доме должен быть круглогодично открыт. С этим мы и отправились в управляющую компанию. На месте застали главного инженера, который сообщил, якобы всё было соблюдено.
Но переговорив с директором по телефону, сотрудник сообщает уже другое: все продухи должны быть закрыты. А человек, демонтировавший арматуру, должен возместить убытки – 400 рублей.
В официальном ответе управляющая компания апеллирует к постановлению Госстроя РФ №170, где говорится, что на все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки, защищающие здания от проникновения грызунов. А также о необходимости защиты помещений от проникновения животных.
Именно это хотят попытаться объяснить чишминские зоозащитники управляющей компании. Последние пообещали встретиться с жильцами в ближайшее время, чтобы вместе найти выход.
И ответные действия от управляющей компании уже последовали. Во время эфира стало известно, что все продухи здания вновь заварили. Об этом сообщили жители дома, с которыми сотрудники так и не связались.