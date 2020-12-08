В Уфе откроется выставка карикатуриста Камиля Бузыкаева

16 декабря открывается выставка карикатуриста Камиля Бузыкаева, которого по праву можно назвать мастером художественной провокации. Экспозиция будет работать в течение месяца.
Жители и гости Башкирии смогут посмотреть на рисунки, иллюстрирующие информационные события в республике и стране в 2020 году. Выставка организована в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова. Называется она «Уфа гуляем».
«В какой-то степени я сбрасываю напряжение в обществе. В этом году как никогда нам нужно расслабиться и переместить внимание на более положительные эмоции», – говорит сам художник.