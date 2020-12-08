Уфа открывает сезон мотогонок на льду

12 и 13 декабря на стадионе «Строитель» состоится полуфинал личного чемпионата России. Главное его отличие – заезды пройдут без зрителей. Не только в Уфе, но и в других городах страны. Тем временем башкирские гонщики только вернулись из Шадринска со сборов, где они провели 5 полноценных выездов и опробовали свои мотоциклы.

Один неровный шип может стать причиной серьезной неисправности. Ювелирная работа сначала вытащить его из колеса, а затем заменить новым, идеальным по размеру. Перед стартом на льду мотогонщики и их механики осматривают каждый миллиметр покрышки. Мелочей в мотогонках на льду не бывает. Елисей Выдрин – один из самых молодых участников предстоящего полуфинала. В этом сезоне он проявил себя в соревнованиях по мотокроссу. Впереди – гонки на льду.

Все на равном уровне, какие-то опытные спортсмены, и надо стремиться к ним, и когда выезжаешь с такими гонщиками, чувствуешь ответственность перед этим. Надо стараться, ведь они вверх тянут. Елисей Выдрин, участник полуфинала личного чемпионата России по мотогонкам на льду

Поэтичное сравнение автомобиля с девушкой из уст бронзового призера кубка России вполне уместно. В этом боксе Никита Богданов практически живет. Все меньше времени до старта чемпионата России, где ему нужно выступить с максимальным результатом и отобраться в следующий финальный этап турнира. А заодно и пополнить коллекцию кубков и наград. И, кстати, это лишь малая часть призовых трофеев.

Будем побеждать. Недавно провели сборы в Шадринске. Сборы команды Башкортостан. Отличные сборы. Все набрали форму. Спасибо Шадринску, что так тепло нас принял. К сезону готовы и настроены очень сильно. Никита Богданов, участник полуфинала личного чемпионата России по мотогонкам на льду

Еще один участник уфимского полуфинала – Иван Чичков. Серебряный призер чемпионата Европы тоже готов дать бой соперникам. Практически все готово: мотоцикл, экипировка. Последние штрихи – и можно хоть сейчас выходить на лед.

Будем стараться выигрывать. У меня такого нет – в другом или в нашем городе. В Уфе лучше выступать: тут все-таки зрители и болельщики. Иван Чичков, участник полуфинала личного чемпионата России по мотогонкам на льду

А это как раз больная тема. Дело в том, что впервые в истории мотогонок на льду заезды на уфимском стадионе пройдут без зрителей. И это будет главное отличие соревновательного уикенда от всех прошедших здесь ранее чемпионатов и первенств.

Естественно, это трудно, тем более в родных стенах. Я сам был спортсмен и знаю, что это, когда болеют сотни зрителей, а может, и тысячи. И когда на старте выкрикивают твое имя. Это приятно. Вы и сами, наверное, знаете, когда выезжают наши ребята, их поддерживают болельщики очень рьяно. Раис Мустафин, тренер сборной России по мотогонкам на льду

Чтобы понимали: два полуфинала личного чемпионата страны пройдут одновременно. В Уфе и в Шадринске. Чаша стадиона «Строитель» уже готова. Осталось только разбросать мешки со снегом по периметру. Ну и по возможности еще нарастить лед. Хотя его толщина уже не менее 20 сантиметров. А этого достаточно для проведения заездов.