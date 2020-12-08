В Башкирии сельчане добились укладки дороги благодаря системе «Инцидент»

Совместно с коллегами, с администрации района прорабатывали решение данного вопроса. Ранее был разработан проект строительства дорожной сети в этом микрорайоне. Осенью, когда работы уже начались, житель вновь оставил комментарии в социальных сетях с просьбой проложить трубу для отведения воды, в ноябре все работы были выполнены.

Алия Ишимбаева, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан