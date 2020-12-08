В Башкирии сельчане добились укладки дороги благодаря системе «Инцидент»

Это сейчас здесь можно проехать с ветерком. Буквально полгода назад жители микрорайона «Молодежный» села Архангельское до дома добирались пешком. В межсезонье, весной и осенью, дорога превращалась в кашу из грязи и глины. Проехать не могли даже внедорожники, не говоря уже о легковых автомобилях.
Недовольные отсутствием хорошей дороги жители микрорайона «Молодежный» разместили комментарий на странице администрации Главы Республики Башкортостан.
Работы здесь вели в течение нескольких месяцев. Общая стоимость строительства составила 1 миллион 700 тысяч. Дорожники уложили гравийное полотно протяженностью 4,7 километра. Сейчас здесь проживают около 200 семей. Дорогу подвели к каждому участку.
Жители микрорайона «Молодежный» остались довольны. Они в любую погоду смогут добраться до своих домов без проблем. Оперативно добраться могут также и экстренные службы района. Отметим, что система «Инцидент-менеджмент» доказала свою эффективность, и всё больше жителей обращаются к районным и городским властям именно через интернет. Многие пишут на личные страницы Главы Башкортостана Радия Хабирова – руководитель региона зарегистрирован во всех популярных социальных сетях. Ваше обращение не останется незамеченным, если вы напишете в официальный аккаунт. От фейковых он отличается галочкой возле имени.