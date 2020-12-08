В Башкирии сельчане добились укладки дороги благодаря системе «Инцидент»

Это сейчас здесь можно проехать с ветерком. Буквально полгода назад жители микрорайона «Молодежный» села Архангельское до дома добирались пешком. В межсезонье, весной и осенью, дорога превращалась в кашу из грязи и глины. Проехать не могли даже внедорожники, не говоря уже о легковых автомобилях.

Невозможно даже было проехать. Машины оставляли где-то на трассе, где попало. До дома не доезжали. Хоть на «Ниве», хоть на какой.

Усман Шурагулов, житель микрорайона «Молодежный» села Архангельское

Недовольные отсутствием хорошей дороги жители микрорайона «Молодежный» разместили комментарий на странице администрации Главы Республики Башкортостан.

Совместно с коллегами, с администрации района прорабатывали решение данного вопроса. Ранее был разработан проект строительства дорожной сети в этом микрорайоне. Осенью, когда работы уже начались, житель вновь оставил комментарии в социальных сетях с просьбой проложить трубу для отведения воды, в ноябре все работы были выполнены.

Алия Ишимбаева, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Работы здесь вели в течение нескольких месяцев. Общая стоимость строительства составила 1 миллион 700 тысяч. Дорожники уложили гравийное полотно протяженностью 4,7 километра.  Сейчас здесь проживают около 200 семей. Дорогу подвели к каждому участку.

Здесь земли начали выделяться еще в 2012 году. И с тех пор не было дороги. Благодаря нашей республике, Радию Фаритовичу и поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства нам была выделена техника – это два самосвала на базе КАМАЗ, один экскаватор и один фронтальный погрузчик. И благодаря этой технике буквально за 1,5 месяца была построена вот эта дорога.

Ильшат Аминев, глава администрации Архангельского района

Жители микрорайона «Молодежный» остались довольны. Они в любую погоду смогут добраться до своих домов без проблем. Оперативно добраться могут также и экстренные службы района. Отметим, что система «Инцидент-менеджмент» доказала свою эффективность, и всё больше жителей обращаются к районным и городским властям именно через интернет. Многие пишут на личные страницы Главы Башкортостана Радия Хабирова – руководитель региона зарегистрирован во всех популярных социальных сетях. Ваше обращение не останется незамеченным, если вы напишете в официальный аккаунт. От фейковых он отличается галочкой возле имени.