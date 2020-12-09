Сделала замечание за пьянство: в Башкирии мужчина избил жену сковородкой по голове

Накануне в Калтасинском районе Башкирии произошел вопиющий случай - мужчина избил свою жену сковородкой по голове. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Инцидент произошел в селе Нижний Качмаш. Потерпевшая сделала своему 54-летнему супругу замечание за пьянство. В ходе ссоры злоумышленник ударил нанес ей несколько ударов по голове сковородкой и деревянной мухобойкой.
Медики диагностировали потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ее доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.