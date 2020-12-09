Парень из Уфы притворился девушкой и получил почти 700 тысяч рублей

21-летний уфимец притворился девушкой и обманул 55-летнего жителя города Владимир на 680 тысяч рублей. По факту мошенничества оперативники возбудили уголовное дело.
В интернете потерпевший познакомился с "девушкой", и между ними развились отношения на расстоянии. В какой-то момент "девушка" рассказала своему собеседнику о том, что угодила на лечение в психиатрическую клинику. Доверчивый мужчина пообещал ей помочь с деньгами.
Как сообщает КП-Владимир, злоумышленник получил около 680 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.