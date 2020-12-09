В Башкирии подростки пытались ограбить торговый комплекс

Двое подростков обманным путём прошли на территорию торговой точки в нерабочее время и направились прямиком в спортивный отдел. Заметив противоправные действия, сотрудники торгового центра нажали тревожную кнопку вызова наряда Росгвардии. Добычей злоумышленников уже успели стать спортивные аксессуары и радиоуправляемый вертолёт, общей стоимостью около 4 тысяч рублей.

пресс-служба Росгвардии Башкирии