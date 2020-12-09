В Башкирии подростки пытались ограбить торговый комплекс

Накануне в Мелеузе двое подростков пытались ограбить торговый комплекс. На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказался двое подростков 14 и 16 лет.

Двое подростков обманным путём прошли на территорию торговой точки в нерабочее время и направились прямиком в спортивный отдел. Заметив противоправные действия, сотрудники торгового центра нажали тревожную кнопку вызова наряда Росгвардии. Добычей злоумышленников уже успели стать спортивные аксессуары и радиоуправляемый вертолёт, общей стоимостью около 4 тысяч рублей.

пресс-служба Росгвардии Башкирии

Подростков передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего выясняются.