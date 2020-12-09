В Башкирии отчим надругался над 10-летней падчерицей

Накануне в Салаватском районе Башкирии произошло чудовищное преступление - 40-летний мужчина надругался над 10-летней дочерью своей сожительницы. Мать девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщает издание КП-Уфа.

Женщина рассказала полицейским, что застала своего гражданского супруга во время того, как он «совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении ее дочери.

Оперативники доставили подозреваемого в Следственный комитет. В отношении него возбудили уголовное дело. Известно, что три года назад его судили за причинение смерти по неосторожности.