Радий Хабиров посетил модернизированный цент занятости в Стерлитамаке

Глава республики осмотрел Юго-Восточный центр занятости населения в Стерлитамаке, модернизация которого прошла в рамках федерального пилотного проекта.

Это биржа труда, только с принципиально новыми подходами к предоставлению услуг. После ремонта помещение центра разделили на функциональные зоны, кабинеты сделали прозрачными, есть детский уголок. Оборудованы залы для проведения групповых консультаций, мастер-классов, собеседований, появилась система электронной очереди. Работникам центра стало удобнее управлять потоком посетителей, не создавать очередей и лучше контролировать процесс.

Радию Хабирову рассказали, что в период пандемии нагрузка на сотрудников выросла в разы. Если в обычный период на одного сотрудника приходилось 70 человек, то сейчас – 500 безработных.