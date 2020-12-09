Радий Хабиров посетил модернизированный цент занятости в Стерлитамаке

Глава республики осмотрел Юго-Восточный центр занятости населения в Стерлитамаке, модернизация которого прошла в рамках федерального пилотного проекта.
Это биржа труда, только с принципиально новыми подходами к предоставлению услуг. После ремонта помещение центра разделили на функциональные зоны, кабинеты сделали прозрачными, есть детский уголок. Оборудованы залы для проведения групповых консультаций, мастер-классов, собеседований, появилась система электронной очереди. Работникам центра стало удобнее управлять потоком посетителей, не создавать очередей и лучше контролировать процесс.
Радию Хабирову рассказали, что в период пандемии нагрузка на сотрудников выросла в разы. Если в обычный период на одного сотрудника приходилось 70 человек, то сейчас – 500 безработных.
Новый кадровый центр ориентирован не просто на содействие трудоустройству, а на комплексное решение жизненных ситуаций по принципу «единого окна». Например, для мам, которые ищут работу, там появились услуги по подбору няни или записи ребёнка в детский сад, а молодым специалистам помогут в создании малого предприятия и организации участия в тренингах. В общей сложности насчитывается 35 услуг и сервисов. В ближайшее время подобный центр откроется и в Уфе.