Пропавшую в Уфе 18-летнюю девушку видели с асоциальными элементами

В башкирской столице продолжаются поиски без вести пропавшей 18-летней Анастасии Виноградовой. Девушка пропала более полугода назад. До сих пор никто не знает, что с ней могло произойти.

Настя родилась в Уфе, потом долгое время жила в Бирске, а в начале этого года снова вернулась в Уфу, где ее словно подменили. С матерью она выходила на связь в последний раз в феврале, я с ней виделась в марте, а потом она просто перестала отвечать на наши звонки и сообщения. Где и с кем она жила тут в Уфе, мы не знали, Настя не любила об этом говорить.

Владлена, сестра Анастасии

Недавно родные выяснили, что Настя часто появлялась в уфимском микрорайоне Черниковка недалеко от больницы №17, где общалась с разными асоциальными элементами.

Со слов родственницы Анастасии, мать еще в апреле подала заявление о пропаже дочери в полицию, однако там ей отказали в поисках якобы «из-за карантина». В настоящее время родные переживают, что девушка могла связаться с криминальной компании, и поэтому срочно хотят ее найти.

Приметы: рост около 155 см, худощавая, волосы рыжая. Особые приметы: на лодыжке имеется татуировка в виде цифры «13». Телефон для связи: 8 (987) 031-68-77 (Владлена).