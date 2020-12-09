Пропавшую в Уфе 18-летнюю девушку видели с асоциальными элементами

Настя родилась в Уфе, потом долгое время жила в Бирске, а в начале этого года снова вернулась в Уфу, где ее словно подменили. С матерью она выходила на связь в последний раз в феврале, я с ней виделась в марте, а потом она просто перестала отвечать на наши звонки и сообщения. Где и с кем она жила тут в Уфе, мы не знали, Настя не любила об этом говорить.

Владлена, сестра Анастасии