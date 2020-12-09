Пропавшую в Уфе 18-летнюю девушку видели с асоциальными элементами

В башкирской столице продолжаются поиски без вести пропавшей 18-летней Анастасии Виноградовой. Девушка пропала более полугода назад. До сих пор никто не знает, что с ней могло произойти.
Недавно родные выяснили, что Настя часто появлялась в уфимском микрорайоне Черниковка недалеко от больницы №17, где общалась с разными асоциальными элементами.
Со слов родственницы Анастасии, мать еще в апреле подала заявление о пропаже дочери в полицию, однако там ей отказали в поисках якобы «из-за карантина». В настоящее время родные переживают, что девушка могла связаться с криминальной компании, и поэтому срочно хотят ее найти.
Приметы: рост около 155 см, худощавая, волосы рыжая. Особые приметы: на лодыжке имеется татуировка в виде цифры «13». Телефон для связи: 8 (987) 031-68-77 (Владлена).