Парень из Уфы убил соседа за его привычку ходить без одежды

20-летнего уфимца обвиняют в убийстве соседа за его аморальное поведение. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Подробности рассказали в пресс-службе городского суда.

Преступление было совершено в коридоре коммунальной квартиры на улице Глинки в июне текущего года. По предварительным данным, подозреваемый и его сосед поругались из-за привычки последнего ходить без одежды. На замечания он никак не реагировал, а просьбу одеться всячески игнорировал.

В результате ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый три раза ударил своего соседа по голове. От полученных травм мужчина скончался.