В Башкирии мужчина ударил ножом свою родственницу

Накануне в Калтасинском районе мужчина ударил свою родственницу ножом. Медики диагностировали у потерпевшей резанную рану левого предплечья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел в селе Кокуш. 44-летняя женщина распивала спиртные напитки со своим родственником. Вскоре между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и ударил несчастную ножом. 45-летнего подозреваемого в совершении преступления задержали по горячим следам.