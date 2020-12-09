Эксперт высказался о попытках экс-главы Баймакского района фрондировать новую управленческую команду Башкирии

В Башкирии появилась информация о попытках бывшего главы администрации Баймакского района Ильшата Ситдикова фрондировать новую управленческую команду республики. Данное сообщение, появившееся на страницах некоторых региональных СМИ, прокомментировал Марат Марданов, член Совета при Главе РБ по межнациональным отношениям.
По его словам, если эта информация подтвердится, то Ситдикова ждут жесткие меры.
Напомним, что уголовное дело в отношении экс-главы Баймакского района Башкирии Ильшата Ситдикова было выделено в отдельное производство (статья 293 УК РФ «Халатность», предусматривает до 7 лет лишения свободы). Следствием проверяются данные о том, что Ситдиков допустил ненадлежащее исполнение обязанностей главы администрации при контроле за исполнением контракта на реконструкцию городского стадиона «Труд» стоимостью 82 млн рублей.
Также, по некоторым сведениям, Ситдиков финансировал запрещенную на территории России организацию «Башкорт», которую суд признал экстремистской.
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