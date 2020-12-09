Эксперт высказался о попытках экс-главы Баймакского района фрондировать новую управленческую команду Башкирии

«С одной стороны, новость о возбуждении уголовного дела в отношении Ситдикова укладывается в тренд борьбы силовых ведомств с коррупционными проявлениями на государственной и муниципальной службе. С другой — здесь мы можем наблюдать и некий политический подтекст, так как первой на коррупционные бесчинства в Баймакском районе обратила внимание Контрольно-счетная палата РБ. Кроме того, в медиапространстве были сообщения о том, что Ситдиков пытался фрондировать новую управленческую команду республики, в том числе стимулируя протестные настроения на местах. Если эта информация подтвердится, то жесткие меры будут не только оправданными, но и необходимыми. Попытки подорвать вертикаль власти в республике будут жестко купироваться региональными властями и правоохранительными органами»

Марат Марданов, кандидат политических наук, член Совета при Главе РБ по межнациональным отношениям