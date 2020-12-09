В Башкирии возлюбленные отравились неизвестными жидкостями

4 декабря в больницу Янаула доставили мужчину и женщину. Возлюбленные впали в кому после отравления неизвестными жидкостями. Подробности инцидента сообщили корреспонденты «КП-Уфа».

Сожителей доставили в больницу рано утром в крайне тяжелом состоянии. Через несколько часов 36-летняя женщина скончалась. Вечером та же участь настигла её 32-летнего возлюбленного.

Врачи сразу сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. После осмотра квартиры погибших были изъяты маринованные грибы, канистра с стеклоомывающей жидкостью и 14 баночек антисептического раствора. Предстоит выяснить, чем именно отравилась пара.