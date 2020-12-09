В Уфе состоялась презентация Всемирной фольклориады-2021

Первый день Международной недели бизнеса, которая стартовала в Уфе накануне, завершился презентацией VI фестиваля фольклорного творчества, который пройдёт в Башкортостане летом 2021 года.
Открыл презентацию показ одежды в этническом стиле. Гостей бизнес-форума также порадовали выступления лучших творческих коллективов республики. Несмотря на новый формат в условиях пандемии, программа получилась насыщенной. И это лишь первый день, отметил Глава республики Радий Хабиров.
Всемирная фольклориада является частью официальных мероприятий Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств и проходит каждые четыре года. Традиционно в ней принимают участие около трех тысяч артистов из 60-80 стран.