В Уфе состоялась презентация Всемирной фольклориады-2021

Мы завершаем первый день нашей Международной недели бизнеса. Программа, на мой взгляд, получилась насыщенной и интересной, несмотря на необычный формат, продиктованный пандемией коронавируса. В ближайшие дни всех нас ждёт обширная деловая программа и множество встреч. Добро пожаловать в Башкортостан!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан