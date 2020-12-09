В Уфе в аварии с грузовиком пострадали четыре человека

В Уфе произошла серьёзная авария с участием грузовика. Как сообщает столичная Госавтоинспекция, в инциденте пострадали четыре человека. ДТП зафиксировано накануне, 8 декабря, утром в Калининском районе.

48-летняя женщина за рулём «Митсубиши Дион» двигалась по улице Интернациональной. В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в машину «ЗиЛ». Грузовой автомобиль опрокинулся на бок.

Медицинская помощь потребовалась водителю иномарки и трём пассажирам грузовика: мужчинам 34, 49 и 57 лет. К счастью, полученные травмы оказались не тяжёлые – врачи оказались пострадавшим помощь и отпустили домой.

По предварительной информации, водитель иномарки выехала на запрещающий сигнал светофора.