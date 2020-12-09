«Всё проверяется»: жителям Башкирии рассказали о последствиях фиктивного банкротства

Банкротство или жизнь? Множество организаций предлагают должникам списать все долги, якобы эта проблема легко решается. Правда, заплатить за это нужно порядка 200 тысяч рублей. При этом гарантий никаких нет.
В погоне за лёгкой прибылью Олег Лопатин увяз в миллионных долгах. Мужчина брал кредиты для игр на бирже, ему обещали "горы" денег. Но роскошной жизни так и не случилось. Вместо этого – визиты судебных приставов и угрозы коллекторов.
Мужчине предложили обанкротиться фиктивно. Вывести из собственности всё имущество и якобы избавиться от долгов. Такое, казалось бы, решение проблемы едва не обернулось уголовным делом.
Мало того, что эти сделки признают недействительными и тут есть ещё уголовная составляющая. Олег Лопатин нанял адвоката. В Арбитражный суд были поданы документы. Финансовый управляющий проверит заявку на фиктивность.
Только спустя полгода будет известно, сможет ли должник вздохнуть свободно. При этом ещё несколько лет будут действовать другие ограничения. Банки вряд ли выдадут новый кредит, а существующее имущество должника конфискуют.