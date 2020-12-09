«Всё проверяется»: жителям Башкирии рассказали о последствиях фиктивного банкротства

Банкротство или жизнь? Множество организаций предлагают должникам списать все долги, якобы эта проблема легко решается. Правда, заплатить за это нужно порядка 200 тысяч рублей. При этом гарантий никаких нет.

В погоне за лёгкой прибылью Олег Лопатин увяз в миллионных долгах. Мужчина брал кредиты для игр на бирже, ему обещали "горы" денег. Но роскошной жизни так и не случилось. Вместо этого – визиты судебных приставов и угрозы коллекторов.

Раза три приходили домой. Требовали, вымогали. Представлялись и судебными приставами, представлялись они и коллекторами. Олег Лопатин

Мужчине предложили обанкротиться фиктивно. Вывести из собственности всё имущество и якобы избавиться от долгов. Такое, казалось бы, решение проблемы едва не обернулось уголовным делом.

Есть опасность так называемых юридических организаций, которые тоже предлагают свою помощь. Берут огромные деньги, не заботясь о последствиях, которые могут наступить. Они предлагают, что да, мы поможем вывести имущество, чтобы у вас не отняли его в процедуре банкротства. Но, к сожалению, заканчивается это зачастую негативно для доверителя. Андрей Пахомов, адвокат

Мало того, что эти сделки признают недействительными и тут есть ещё уголовная составляющая. Олег Лопатин нанял адвоката. В Арбитражный суд были поданы документы. Финансовый управляющий проверит заявку на фиктивность.

Некоторые злоупотребляют в этом плане, некоторые специально берут кредит больше, идут на банкротство, думают, что все спишется. На самом деле не всё так легко – всё проверяется. Ильдар Курбанаев, финансовый управляющий