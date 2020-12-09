В Уфе виновника гибели бабушки, на которую упал рекламный щит, осудили условно

В Башкирии был вынес приговор директору рекламного агентства. Рекламный щит, который установила данная компания, рухнул на бабушку. Женщина скончалась на месте.

Напомним, жуткий инцидент произошёл ещё в апреле на улице Ферина. На 76-летнюю пенсионерку упал рекламный щит. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

Суд доказал, что обвиняемый не обеспечил надлежащее выполнение работ по регулярному контролю за техническим состоянием рекламной конструкции. На стойках щита образовалась коррозия, которая и стала причиной падения.

Директор предприятия частично признал свою вину и компенсировал причиненный моральный вред родственникам погибшей. Он выплатил семье 500 тысяч рублей, а его организация ещё 2 млн рублей.