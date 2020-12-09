В Минздраве Башкирии рассказали, сколько продлится восстановление после коронавируса

Реабилитация после COVID-19 может длиться до трех месяцев. Об этом говорили на антиковидном брифинге в Минздраве Башкирии.
Первое время медики рекомендуют избегать различных процедур, которые могут травмировать неокрепшие легкие. Дыхательные практики не должны быть интенсивными. Нельзя надолго задерживать дыхание.
В зависимости от течения заболевания и иммунитета, для реабилитации может потребоваться от 14 дней до 1 месяца. Людям, которые пережили тяжелую форму ковида, может потребоваться до трех месяцев для полного восстановления.