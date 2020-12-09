В Башкирии в огне погиб 12-летний подросток

Страшная трагедия произошла сегодня, 9 декабря, в Гафурийском района. В жилом доме погиб 12-летний мальчик. Частный дом был полностью уничтожен огнём.

В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили, что пожар произошёл в доме многодетной семьи. Пожарный извещатель оповестил об опасности, и семья попробовала спастись. Двое взрослых, новорождённый малыш и 2-летний ребёнок успели убежать из горящего дома. 12-летний мальчик спастись не успел.

Предстоит выяснить все детали и причины произошедшего. Известно, что за год в пожарах в Башкирии погибли 13 детей.