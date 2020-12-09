«Башкирские Пираты» рассказали о подготовке к новому сезону

«Башкирские Пираты» работают над ошибками. Уфимская следж-хоккейная команда провела первый этап чемпионата России по пара-хоккею. Получилось не всё. Пока они шестые из восьми коллективов. Но ребята настроены оптимистично. Ведь совсем скоро в их составе могут появиться сразу три новых игрока. О потенциальных новичках и изменениях в регламенте чемпионата России по следж-хоккею – в нашем материале.
Две группы хоккеистов на одном льду. Объединяет их разве что общее название – «Башкирские Пираты». Но разница в катании, да и в технике владения клюшкой так и бросается в глаза. Ребята в красно-сером лихо заворачивают на виражах, маневрируя между соперниками. А хоккеистам в белом не всегда удается отдать точный пас, да и без падений пока не обойтись. Слева – основная, она же взрослая, команда. Справа – детская реабилитационная группа.
А соревноваться детской группе предстоит уже скоро. На следующей неделе ребята отправятся в Оренбург, чтобы принять участие в турнире с громким названием «Поволжское дерби». Но поедут туда не все. Среди детей занимаются потенциальные новички основной команды. Их трое. Например, игрок под 25-м номером Максим Степанов проводит в санях свое седьмое занятие. До этого он занимался плаванием и даже побеждал на городских соревнованиях в своей категории. К хоккею всегда относился нейтрально. Но это было до его первого выхода на лед.
У взрослой команды «Башкирские пираты» изменения тоже есть, но их не так много. Опытный Александр Ларионов работает над ошибками первого ноябрьского этапа чемпионата России по следж-хоккею.
А работать «пиратам» предстоит немало. В этом сезоне произошли изменения, теперь чемпионат России проходит не в два этапа, как раньше, а в три. Следующий тур состоится в феврале. До этого команды проведут несколько товарищеских встреч.