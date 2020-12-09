В Башкирии юные горнолыжники приступили к тренировкам

Башкирские горнолыжники и сноубордисты отправились на учебно-тренировочные сборы.Одни в составе сборной России, другие – республики. Активно идут тренировки и на уфимских склонах. В сложившихся условиях соревновательный календарь не такой насыщенный, но сохранить базу и нарабатывать форму лучше не теряя время.

Участница трех олимпиад, победительница этапов Кубка Европы, чемпионка России Елена Королева сейчас готова делиться своим опытом. Он может быть полезнее ребятам постарше, но тренер не прочь возиться и с совсем маленькие спортсменами.

С детьми гораздо интереснее работать, чем со старшими. Эмоции другие получаешь. Олимпийские чемпионы вырастают из детей, которые занимаются с четырех-пяти лет. В начале все тренировки проходят в игровой форме, потом дети становятся сознательнее. К восьми годам начинаем проводить обучение в другой форм. Елена Королева, тренер по горнолыжному спорту

Пока в Спортшколе олимпийского резерва по горнолыжному спорту запустили только два склона, идет оснежение оставшихся трех. Они должны быть готовы максимум к концу следующей недели. И тогда здесь смогут кататься в любое время все желающие. Сейчас в определенные часы тренируются ребята, а их в школе числится больше 500. В том числе направления горных лыж, сноуборда, фристайла и для слабослышащих. Соего рода пропуск на подъемник – майка. С этого сезона на нее нанесены имя и фамилия спортсмена, а также дисциплина. Такой атрибут есть даже у самых юных спортсменов, поэтому и рассуждения серьезные.

Присесть вперед и при повороте внутреннюю ногу сильно напрячь. Когда падаешь, страшно, может развернуть. Тогда надо поставить лыжи и вставать. Давид Глазман

Кстати, занятия проходят без сбоев. Из еженедельных отчетов видно, что в этой спортшколе заболевших ребят немного.

Во время тренировок и соревнований у нас дети носят так называемые бафы или маски-балаклавы. Они их защищают от холода. В современных условиях они помогают нам защищаться от ковида, сейчас уже и сменные фильтры есть. А так как у нас еще все тренировки проходят на открытом воздухе, то у нас меньший процент заболеваемости. Оксана Бирюкова, заместитель директора спортшколы Олимпийского резерва по горнолыжному спорту г. Уфы