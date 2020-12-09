В Башкирии юные горнолыжники приступили к тренировкам

Башкирские горнолыжники и сноубордисты отправились на учебно-тренировочные сборы.Одни в составе сборной России, другие – республики. Активно идут тренировки и на уфимских склонах. В сложившихся условиях соревновательный календарь не такой насыщенный, но сохранить базу и нарабатывать форму лучше не теряя время.
Участница трех олимпиад, победительница этапов Кубка Европы, чемпионка России Елена Королева сейчас готова делиться своим опытом. Он может быть полезнее ребятам постарше, но тренер не прочь возиться и с совсем маленькие спортсменами.
Пока в Спортшколе олимпийского резерва по горнолыжному спорту запустили только два склона, идет оснежение оставшихся трех. Они должны быть готовы максимум к концу следующей недели. И тогда здесь смогут кататься в любое время все желающие. Сейчас в определенные часы тренируются ребята, а их в школе числится больше 500. В том числе направления горных лыж, сноуборда, фристайла и для слабослышащих. Соего рода пропуск на подъемник – майка. С этого сезона на нее нанесены имя и фамилия спортсмена, а также дисциплина. Такой атрибут есть даже у самых юных спортсменов, поэтому и рассуждения серьезные.
Кстати, занятия проходят без сбоев. Из еженедельных отчетов видно, что в этой спортшколе заболевших ребят немного.
Но даже при таком раскладе соревнования не проводятся. Уже отменили чемпионат России, этапы Кубка страны пока в календаре. Что касается международных соревнований, то в эти дни на озере Банном должен был проходить этап Кубка мира по сноуборду, но его перенесли на февраль. Сейчас часть ребят выехала на сборы – кто-то в расположение национальной команды, другие в составе сборной Башкортостана отправились в Шерегеш и Чайковский. В частности, в российскую команду по сноуборду вошли воспитанники башкирской школы Аделя Касимова и Всеволод Мартынов. А во фристайле сразу 15 человек. Часть из них, младшая по возрасту, в резерве, другие – в основе. Это Руслан Катманов, братья Хакимовы. В направлении слоуп-стайл в сборную вошла Снежана Прайс. На самотек пустить тренировочный процесс нельзя.