В Башкирии стартовал сезон катков

В этом году погода позволила залить лед раньше. Во многих районах коробки и ледовые арены уже приняли первых посетителей.
Обыкновенный УАЗ при помощи ковра и емкости для воды превратился в ледозаливочную машину. Принцип работы не отличается от дорогих «Замбони», которые готовят полотно на ледовых аренах. Горячая вода равномерно распределяется по поверхности и простая поляна превращается в качественный каток.
В этом году благоприятная погода для заливки льда началась раньше, чем обычно. Работы стартовали в середине ноября. Сначала на поле вылили около 200 кубов холодной воды. Затем при помощи самодельной ледозаливочной машины покрытие привели в идеальное состояние. Сейчас эта установка работает ежедневно. Для поддержания качественного покрытия распределяется четыре куба горячей воды.
Открывают коробки и катки по всей республике. В Альшеевском районе самодельных Замбони нет, поэтому лед приходится заливать вручную всем вместе. Работают и учителя, и родители, и ученики.
В Баймакском районе уже провели первые хоккейные соревнования. По статистике, в республике ежегодно функционируют 499 крытых и открытых хоккейных коробок, а также 301 каток. Цифры остаются примерно одинаковыми в течение нескольких лет.
Катание на коньках приносит не только удовольствие, но и укрепляет иммунитет. Что актуально в нынешних реалиях.