В Башкирии стартовал сезон катков

В этом году погода позволила залить лед раньше. Во многих районах коробки и ледовые арены уже приняли первых посетителей.

Обыкновенный УАЗ при помощи ковра и емкости для воды превратился в ледозаливочную машину. Принцип работы не отличается от дорогих «Замбони», которые готовят полотно на ледовых аренах. Горячая вода равномерно распределяется по поверхности и простая поляна превращается в качественный каток.

Шлифуем, называется шлифовка горячей водой. Все неровности и ямки заплавляются, получается качественное покрытие. В этом году все ринулись на каток, потому что на свежем воздухе коронавирус не страшен. Сергей Дорошенко, директор катка при Башкирском государственном аграрном университете

В этом году благоприятная погода для заливки льда началась раньше, чем обычно. Работы стартовали в середине ноября. Сначала на поле вылили около 200 кубов холодной воды. Затем при помощи самодельной ледозаливочной машины покрытие привели в идеальное состояние. Сейчас эта установка работает ежедневно. Для поддержания качественного покрытия распределяется четыре куба горячей воды.

В этом году больше времени прошло, потому что снега не было. Если обычно за восемь дней заливаем, то в этом 11 прошло. Лед отличный получается. Радмир Хажакметов, администратор катка при Башкирском государственном аграрном университете

Открывают коробки и катки по всей республике. В Альшеевском районе самодельных Замбони нет, поэтому лед приходится заливать вручную всем вместе. Работают и учителя, и родители, и ученики.

Сначала ученики заливали, потом я ночью до 23:00 часов сам делал. За три-четыре дня лед готов. Таминдар Буранбаев, учитель физической культуры СОШ с.Трунтаишево /Альшеевский район/

В Баймакском районе уже провели первые хоккейные соревнования. По статистике, в республике ежегодно функционируют 499 крытых и открытых хоккейных коробок, а также 301 каток. Цифры остаются примерно одинаковыми в течение нескольких лет.

В целом все идет стабильно. Больших изменений и проблем мы не заметили. На площадках будут соблюдены требования эпидемиологические, будет измеряться температура у тех, кто будет проходить массовое катание. Азат Хафизов, главный специалист-эксперт Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан