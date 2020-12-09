Уфимский «Кировец» встретится с командой «СКА – Свердловск»

Уфимский «Кировец» вышел на большой лёд. Команда по хоккею с мячом одна из первых на Урале возобновила тренировки. Домашние матчи всероссийских соревнований Высшей лиги состоятся на следующей неделе. Уфимский «Кировец» готов принять екатеринбургскую команду «СКА-Свердловск». Как проходит тренировочный процесс после на большом льду и что с составом?

Потерянные за время пандемии навыки игры приходиться восполнять сейчас, к счастью, на большом льду стадиона «Динамо». Так хоккеисты «Кировца» набирают форму, отрабатывают тактику и стратегию. Главная цель – победа в ближайших домашних матчах.

Первая игра со «СКА-Свердловск» – 19-20 декабря. Играть на победу, больше других задач нет. Каждый матч выходить побеждать, а от меня только забивать, показывать красивый хоккей. В коробке катались на «Уфа-Арене», маленький размер поля не тот совсем, когда вышли на большой лед, были положительные эмоции. Классно все было, позитивно. Дмитрий Вахрушев, нападающий команды «Кировец» /Уфа/

Очень тяжело после такого огромного перерыва, но восстанавливаемся, набираем силы. Выиграть высшую лигу, больше никаких целей. Павел Даданов, нападающий команды «Кировец» /Уфа/

На лишние разговоры времени нет. У обновленного состава «Кировца» осталось не так много тренировочных дней, поэтому указания главного тренера нужно выполнять незамедлительно. В межсезонье в команду пришли шесть новичков, у которых есть опыт выступления в Суперлиге. И это важное обстоятельство, так как в первых домашних играх клубу не сможет помочь капитан Андрей Могильников. Он восстанавливается после полученной травмы, вернется в строй только в январе.

Больше полугода получилось после последней тренировки у нас, поэтому все с желанием работают. Хорошо, что успели лед подготовить в короткие сроки, поэтому все хорошо, все отлично. Ждем первых игр, соскучились по играм. Алексей Кузьмин, главный тренер команды «Кировец» /Уфа/