Уфимский «Кировец» встретится с командой «СКА – Свердловск»

Уфимский «Кировец» вышел на большой лёд. Команда по хоккею с мячом одна из первых на Урале возобновила тренировки. Домашние матчи всероссийских соревнований Высшей лиги состоятся на следующей неделе. Уфимский «Кировец» готов принять екатеринбургскую команду «СКА-Свердловск». Как проходит тренировочный процесс после на большом льду и что с составом?
Потерянные за время пандемии навыки игры приходиться восполнять сейчас, к счастью, на большом льду стадиона «Динамо». Так хоккеисты «Кировца» набирают форму, отрабатывают тактику и стратегию. Главная цель – победа в ближайших домашних матчах.
На лишние разговоры времени нет. У обновленного состава «Кировца» осталось не так много тренировочных дней, поэтому указания главного тренера нужно выполнять незамедлительно. В межсезонье в команду пришли шесть новичков, у которых есть опыт выступления в Суперлиге. И это важное обстоятельство, так как в первых домашних играх клубу не сможет помочь капитан Андрей Могильников. Он восстанавливается после полученной травмы, вернется в строй только в январе.
Соскучились и по играм, и по победам, которые необходимы для выхода в Суперлигу. А перед командой стоит именно такая задача.