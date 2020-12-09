В Уфе стартовали сборы для башкирских гребцов на байдарках и каноэ

 Впервые зимние тренировки команда проводит не в Краснодаре, как делала это обычно, а у себя дома. Основной костяк российской сборной, кому удалось завоевать лицензии на олимпийские игры, сейчас находится на сборах в Турции.  Остальные продолжают работать в Уфе.

Вот так на уфимском спорткомплексе «Биатлон» башкирские байдарочники и каноисты разрушают привычные стереотипы, что гребля это обязательно речной канал и бронзовый загар. А по факту – зимние сборы, общая физическая подготовка и лыжи.

Это в принципе физическая подготовка. Я думаю, что во многих видах спорта зимой используют лыжи, особенно в летних видах спорта, где зимой тяжеловато найти условия для тренировок, поэтому физическая подготовка на лыжах тоже полезна.

Андрей Самойлов, мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ

Этот сезон, как и у большинства спортсменов, у башкирских гребцов получился скомканным. Не всегда удавалось выезжать на соревнования. Но там, где они всё же выступали, брали медали. Например, на первенстве России в Энгельсе или на чемпионате страны в Казани. Всего на различных соревнованиях спортсмены школы завоевали более 100 различных наград. 

Этот сезон для нас выдался очень успешным. Мы выступали в Казани на чемпионате России. Выступал я в различных дисциплинах, но лучшее призовое место удалось занять в четверке на 1000 метров, где мы финишировали с моими товарищами из Уфы вторыми.

Кирилл Барзилов, мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ

Четыре наших спортсмена завоевали лицензии на олимпийские игры. В следующем сезоне есть надежда, что, возможно, еще одну или две лицензии тоже завоюем.  

Алесей Попов, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Республики Башкортостан

Сейчас квартет будущих олимпийцев, представляющих нашу республику, находится на сборах в Турции. Остальные представители  башкирской команды начали декабрьский сбор в Уфе. Теперь 17 гребцов и два тренера курсируют на собственном автобусе между лыжней биатлонного комплекса и центром спортивной подготовки. Там они живут, занимаются силовыми тренировками. В феврале следующего года спортсмены планируют отправиться в Краснодар, а возобновить соревновательную практику они думают в апреле.