В Уфе стартовали сборы для башкирских гребцов на байдарках и каноэ

Впервые зимние тренировки команда проводит не в Краснодаре, как делала это обычно, а у себя дома. Основной костяк российской сборной, кому удалось завоевать лицензии на олимпийские игры, сейчас находится на сборах в Турции. Остальные продолжают работать в Уфе.
Вот так на уфимском спорткомплексе «Биатлон» башкирские байдарочники и каноисты разрушают привычные стереотипы, что гребля это обязательно речной канал и бронзовый загар. А по факту – зимние сборы, общая физическая подготовка и лыжи.
Этот сезон, как и у большинства спортсменов, у башкирских гребцов получился скомканным. Не всегда удавалось выезжать на соревнования. Но там, где они всё же выступали, брали медали. Например, на первенстве России в Энгельсе или на чемпионате страны в Казани. Всего на различных соревнованиях спортсмены школы завоевали более 100 различных наград.
Сейчас квартет будущих олимпийцев, представляющих нашу республику, находится на сборах в Турции. Остальные представители башкирской команды начали декабрьский сбор в Уфе. Теперь 17 гребцов и два тренера курсируют на собственном автобусе между лыжней биатлонного комплекса и центром спортивной подготовки. Там они живут, занимаются силовыми тренировками. В феврале следующего года спортсмены планируют отправиться в Краснодар, а возобновить соревновательную практику они думают в апреле.