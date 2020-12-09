В Уфе стартовали сборы для башкирских гребцов на байдарках и каноэ

Это в принципе физическая подготовка. Я думаю, что во многих видах спорта зимой используют лыжи, особенно в летних видах спорта, где зимой тяжеловато найти условия для тренировок, поэтому физическая подготовка на лыжах тоже полезна.

Андрей Самойлов, мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ