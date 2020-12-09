В Башкирии стартовала вакцинация населения от коронавируса

С сегодняшнего дня в Башкирии начали делать прививки от коронавирусной инфекции. Первыми вакцину получат работники медицинских учреждений, непосредственно работающих с ковид-пациентами в Уфе и Стерлитамаке. Уточняется, что инъекция вводится добровольно.
Всего в Башкирию поступило 1200 доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Партия была доставлена в регион еще 4 декабря.
Вакцина поставлена централизованно из федерального центра с соблюдением всех холодовых и логистических цепочек. Оприходована на аптечном складе Башфармации (Госаптеки), оснащенном всем необходимом оборудованием. В пункты вакцинации препарат «Спутник V» был доставлен с соблюдением всех холодовых цепей.
Вакцина применяется в два этапа с интервалом в три недели. После первой прививки формируется гуморальный иммунитет, то есть появляются защитные антитела, после второй эффект закрепляется, формируется более стойкий и продолжительный клеточный иммунитет.
Рекомендации перед вакцинацией
Перед вакцинацией производится первичный осмотр терапевтом.
Вакцина предназначена для лиц от 18 до 60 лет. Она не будет вводится беременным и женщинам, которые производят грудное вскармливание. Это обычное ограничение практически для всех лекарственных и иммунобиологических препаратов.
Также противопоказанием для введения вакцины является наличие острого инфекционного заболевания, гиперчувствительность к компонентам вакцины, обострение хронических заболеваний. Противопоказанием к введению второго компонента являются осложнения на введение первого компонента.
При проведении вакцинации заполняется анкета, пациенту выдаётся памятка о поведении после вакцинации (не рекомендуются в течение трех дней мочить место прививки, посещать сауну и баню, исключить алкоголь и тяжёлые физические нагрузки).