В Башкирии дети отравились хлором

В детском центре в Учалах дети отравились хлором. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

16 детей в возрасте от 8 до 12 лет отправились плавать в бассейн в сопровождении двух тренеров. В помещении с водой они почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание. Группа сразу покинула бассейн, а вскоре четверо детей были доставлены в больницу.

Им диагностировали отравление парами хлорами. После оказания необходимой медицинский помощи пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками полиции и специалистами Роспотребнадзора. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, опрашиваются работники учреждения и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам будет принято процессуальное решение.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: МЧС по РБ. 