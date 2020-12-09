В Башкирии дети отравились хлором

В детском центре в Учалах дети отравились хлором. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.
16 детей в возрасте от 8 до 12 лет отправились плавать в бассейн в сопровождении двух тренеров. В помещении с водой они почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание. Группа сразу покинула бассейн, а вскоре четверо детей были доставлены в больницу.
Им диагностировали отравление парами хлорами. После оказания необходимой медицинский помощи пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение.
Фото: МЧС по РБ.