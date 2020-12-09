В Башкирии дети отравились хлором

16 детей в возрасте от 8 до 12 лет отправились плавать в бассейн в сопровождении двух тренеров. В помещении с водой они почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание. Группа сразу покинула бассейн, а вскоре четверо детей были доставлены в больницу.