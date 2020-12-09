Стала известна причина в пожара в Башкирии, в котором погиб 11-летний мальчик

Сегодня, 9 декабря, в поселке Табынское Гафурийского района Башкирии в пожаре погиб 11-летний мальчик. В Следкоме назвали предполагаемую причину возгорания. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ведомства.
В момент возгорания в доме находились пятеро человек, среди которых были трое детей 6 месяцев, 2 и 11 лет. Из дома были выведены все, кроме подростка, который пытался потушить пламя. Его тело обнаружили в ходе тушения пожара.
По факту гибели подростка следователи возбудили уголовное дело. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.