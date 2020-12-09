В Уфе мужчина украл у ребенка рюкзак

Стражи порядка в очередной раз предупреждают родителей несовершеннолетних провести с подростками разъяснительные беседы по поводу бережного отношения к своему имуществу, особенно телефонам и иным гаджетам. Также полицейские обращают внимание граждан на то, что найденные на улице чужие вещи нужно непременно вернуть владельцу или передать в органы внутренних дел. Присвоение не принадлежащих вам вещей – уголовное преступление.

пресс-служба МВД по Башкирии