В Уфе мужчина украл у ребенка рюкзак

Накануне в столице Башкирии произошел вопиющий случай - пока девочка играла на детской площадке, неизвестный забрал ее рюкзак, в котором находился сотовый телефон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Стражи порядка задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 25-летний уфимец, который ранее уже имел проблемы с законом.
По предварительной версии, подозреваемый находился на той же детской площадке. В какой-то момент он заметил бесхозный рюкзак, поняв, что хозяйка занята играми на площадке, решил его забрать. Обнаруженный внутри сотовый телефон мужчина оставил себе для личного пользования.
пресс-служба МВД по Башкирии
Оперативники возбудили уголовное дело по статье "Кража". Похищенный мобильник изъят. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Стражи порядка в очередной раз предупреждают родителей несовершеннолетних провести с подростками разъяснительные беседы по поводу бережного отношения к своему имуществу, особенно телефонам и иным гаджетам. Также полицейские обращают внимание граждан на то, что найденные на улице чужие вещи нужно непременно вернуть владельцу или передать в органы внутренних дел. Присвоение не принадлежащих вам вещей – уголовное преступление.