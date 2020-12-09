В Башкирии началась вакцинация от коронавируса

В уфимскую городскую больницу №5 поступило 100 доз препарата Гам-КОВИД-Вак. Сначала пациент должен определить, есть ли у него антитела – при их наличии прививку не сделают.
Вакцинирование проводят бесплатно, по направлению врачей. Первыми уколют тех, кто в группе риска: медиков, работников образования и социальных служб. В частных клиниках вакцины пока нет. В республику поступило 1200 доз, однако в планах охватить вакцинацией широкие слои населения.
Вакцина предназначена для пациентов от 18 до 60 лет. Прививку нужно делать в 2 этапа. За 2 недели до прививки придется отказаться от алкоголя, иначе эффекта от нее не будет.