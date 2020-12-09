«Болезнь никого не щадит»: врачи ковид-госпиталя из Башкирии рассказали о своей работе

Врачи по-прежнему доказывают, что сегодня герои они. Многочасовые смены, нагрузки, большой поток пациентов. О тяжелых буднях и удивительном спасении – в репортаже из «красной зоны» туймазинского ковид-госпиталя.

Тот случай, когда пациенту не нужно расшифровывать показатели. Сатурация ниже нормы. На больничной кровати – реаниматолог. Еще недавно она спасала людей, теперь помощь и поддержка кислородом нужна ей.

Я хочу сказать, что эта болезнь никого не щадит. Может и обыкновенный рабочий заболеть, также и вышестоящие чиновники. Большинство, получается, врачей. Врачи заболевают, у нас, например, три человека лежат, сами медработники. Одна медсестра и два врача. Гузель Салихова, заведующая инфекционным отделением Туймазинской ЦРБ

На больничных койках больше всего пожилых. Кто-то даже лёжа не снимает маски. Нередко пенсионеров заражают родственники, которые, возможно, даже не догадываются о том, что являются носителями коронавируса. Продолжение семейных посиделок, юбилеев и свадеб всё чаще происходит уже в ковид-госпиталях.

Кашель, звук подачи кислорода здесь звучат круглосуточно. У Ольги Карчиной от легкого недомогания до госпитализации прошло всего 5 дней.

На ЭКГ еле дошла, еле встала, еле отдышалась. Грудь болела, закашлялась. Ольга Карчина

Тогда Ольга толком не могла разговаривать. КТ покажет поражение легких – 50 процентов. Она ещё долго будет удивляться тому, как быстро развивалась болезнь и стремительно падала сатурация. Спустя полтора месяца всё случившиеся для неё кажется страшным сном, а выписка из больницы – настоящим чудом.

Очень страшно, кислородный аппарат почти не снимали. Я уже думала, я умру, так и говорила медсестрам. Почти с того света достали. Ольга Карчина

Она не устаёт благодарить врачей, тех, кто по-прежнему в ковид-госпиталях в костюмах отправляется на многочасовые смены. Уже и они сами удивляются: откуда берутся силы?

Как утром в 8 заходишь, так до 5 ходишь в этом костюме, смотришь больных. Не я одна устала, это все уже медработники. Потому что сейчас такой сильный-сильный поток людей. Все просто на износ работают. Гузель Салихова, заведующая инфекционным отделением Туймазинской ЦРБ