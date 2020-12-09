«Болезнь никого не щадит»: врачи ковид-госпиталя из Башкирии рассказали о своей работе

Врачи по-прежнему доказывают, что сегодня герои они. Многочасовые смены, нагрузки, большой поток пациентов. О тяжелых буднях и удивительном спасении – в репортаже из «красной зоны» туймазинского ковид-госпиталя.
Тот случай, когда пациенту не нужно расшифровывать показатели. Сатурация ниже нормы. На больничной кровати – реаниматолог. Еще недавно она спасала людей, теперь помощь и поддержка кислородом нужна ей.
На больничных койках больше всего пожилых. Кто-то даже лёжа не снимает маски. Нередко пенсионеров заражают родственники, которые, возможно, даже не догадываются о том, что являются носителями коронавируса. Продолжение семейных посиделок, юбилеев и свадеб всё чаще происходит уже в ковид-госпиталях.
Кашель, звук подачи кислорода здесь звучат круглосуточно. У Ольги Карчиной от легкого недомогания до госпитализации прошло всего 5 дней.
Тогда Ольга толком не могла разговаривать. КТ покажет поражение легких – 50 процентов. Она ещё долго будет удивляться тому, как быстро развивалась болезнь и стремительно падала сатурация. Спустя полтора месяца всё случившиеся для неё кажется страшным сном, а выписка из больницы – настоящим чудом.
Она не устаёт благодарить врачей, тех, кто по-прежнему в ковид-госпиталях в костюмах отправляется на многочасовые смены. Уже и они сами удивляются: откуда берутся силы?
«Сломаться не имеем права», – сами себя подбадривая, говорят врачи. Живут надеждой, что когда-нибудь они, как и их выздоровевшие пациенты, выйдут из «красной зоны». Чтобы вернуться, но не в костюмах, а в белых халатах.