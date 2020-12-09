Радий Хабиров поблагодарил предприятия Башкирии за работу и соблюдение антиковидных мер

Радий Хабиров поблагодарил руководителей предприятий республики за работу и соблюдение антиковидных мер во время пандемии коронавируса. Об этом Глава Башкортостана сказал во время встречи членов клуба инвесторов «Алга». По его словам, экономика региона в целом справляется с ударом коронавируса и достигнутые показатели будут на уровне прошлого года.
Позитивная ситуация, несмотря на COVID-19, в сельском хозяйстве и строительстве жилья. Инвесторы видят свое будущее с Башкортостаном. Объем привлеченных средств – более 4%.
Также Радий Хабиров призвал участвовать в развитии особой экономической зоны «Алга» и Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Эти проекты получили поддержку на федеральном уровне.