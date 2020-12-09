Радий Хабиров поблагодарил предприятия Башкирии за работу и соблюдение антиковидных мер

Я надеюсь, что за этот прошедший год мы с вами прошли не простой путь, но мы по крайней мере со своей стороны демонстрировали уважение и поддержку и желание работать дальше. Вы нам дали кредит доверия и мы постараемся его оправдать. Хочу поблагодарить, что этот путь с марта мы прошли с вами вместе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан