В Уфе молодые бизнесмены России и Узбекистана укрепляют сотрудничество

Молодые бизнесмены из России и Узбекистана укрепляют сотрудничество в рамках Международной недели бизнеса в Уфе. Очное участие в форуме принимают 30 предпринимателей из Узбекистана, а также 100 предпринимателей из двух стран – онлайн.

Обсуждаются внешнеэкономическая деятельность, специальные программы экспорта продукции, а также в программе нетворкинг и B2B («бизнес для бизнеса») – встречи предпринимателей из Узбекистана с деловыми объединениями и предпринимателями Башкортостана. Секция работает до 10 декабря.

По данным Госкомитета Башкортостана по внешнеэкономическим связям, в январе-августе внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Узбекистаном увеличился на 76% по сравнению с прошлым годом за счет наращивания экспортных поставок топлива более чем в 45 раз.

Площадки, на которых предприниматели и не только молодые предприниматели, могут самое главное что сделать – понять специфику и не допустить ошибки. Очень важно взаимодействие в реализации бизнес-интересов наших людей, давать им возможность настраивать коммуникации и содействовать созданию такой глобальной инфраструктуры коммуникаций между людьми для осуществления деловой активности.

Григорий Гуров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи

Мы прекрасно понимаем, что молодежь – это наше будущее. Если мы не будем готовить, назовем его так, молодежный бизнес-резерв, конечно, не будет результата. Сегодня с Федеральным агентством молодежи еще в прошлом году наметили в плане проведения российско-узбекского молодежного форума, который проходит в Уфе, и самое главное, что мы с нашими друзьями из Узбекистана наметили в прошлом году, будут, во-первых, реализованы, и, во-вторых, мы будем понимать, что нам нужно сделать. 

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан