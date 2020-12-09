В Уфе молодые бизнесмены России и Узбекистана укрепляют сотрудничество

Молодые
бизнесмены из России и Узбекистана укрепляют сотрудничество в рамках
Международной недели бизнеса в Уфе. Очное участие в форуме принимают 30
предпринимателей из Узбекистана, а также 100 предпринимателей из двух стран – онлайн.
Обсуждаются
внешнеэкономическая деятельность, специальные программы экспорта продукции, а
также в программе нетворкинг и B2B («бизнес для бизнеса») – встречи
предпринимателей из Узбекистана с деловыми объединениями и предпринимателями
Башкортостана. Секция работает до 10 декабря.
По
данным Госкомитета Башкортостана по внешнеэкономическим связям, в
январе-августе внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Узбекистаном
увеличился на 76% по сравнению с прошлым годом за счет наращивания экспортных
поставок топлива более чем в 45 раз.
Площадки, на
которых предприниматели и не только молодые предприниматели, могут самое
главное что сделать – понять специфику и не допустить ошибки. Очень важно
взаимодействие в реализации бизнес-интересов наших людей, давать им возможность
настраивать коммуникации и содействовать созданию такой глобальной
инфраструктуры коммуникаций между людьми для осуществления деловой активности.Григорий Гуров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи
Мы прекрасно
понимаем, что молодежь – это наше будущее. Если мы не будем готовить, назовем
его так, молодежный бизнес-резерв, конечно, не будет результата. Сегодня с
Федеральным агентством молодежи еще в прошлом году наметили в плане проведения
российско-узбекского молодежного форума, который проходит в Уфе, и самое
главное, что мы с нашими друзьями из Узбекистана наметили в прошлом году, будут,
во-первых, реализованы, и, во-вторых, мы будем понимать, что нам нужно
сделать. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан