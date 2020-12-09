В Уфе молодые бизнесмены России и Узбекистана укрепляют сотрудничество

Мы прекрасно понимаем, что молодежь – это наше будущее. Если мы не будем готовить, назовем его так, молодежный бизнес-резерв, конечно, не будет результата. Сегодня с Федеральным агентством молодежи еще в прошлом году наметили в плане проведения российско-узбекского молодежного форума, который проходит в Уфе, и самое главное, что мы с нашими друзьями из Узбекистана наметили в прошлом году, будут, во-первых, реализованы, и, во-вторых, мы будем понимать, что нам нужно сделать.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан