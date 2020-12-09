У жителя Башкирии за долг в 100 тысяч рублей забрали лимузин

В данном случае должнику придется помимо имеющейся задолженности также оплатить расходы эвакуатора. Должник систематически нарушает обязанности по уплате имущественных налогов и погашает задолженность только после визита налоговой службы и службы судебных приставов. В прошлом году так же эвакуировали данное транспортное средство, которое вернули только после уплаты налоговой задолженности.

Юлай Булатов, государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности УФНС России по Республике Башкортостан