У жителя Башкирии за долг в 100 тысяч рублей забрали лимузин

У неплательщиков налогов начали арестовывать автомобили. В Башкортостане проходят рейды. Сегодня в Уфе на штрафстоянку эвакуировали лимузин и один легковой автомобиль.

Срок уплаты истёк 1 декабря. А со 2 числа на сумму задолженности начисляют пени. Взыскание производится в судебном порядке – это дополнительные траты: уплата пошлины и исполнительского сбора.

Проверить статус своих налоговых задолженностей на сайте ФНС России, в отделении МФЦ, в налоговых органах по месту учета, а также по телефону горячей линии ФНС.

В данном случае должнику придется помимо имеющейся задолженности также оплатить расходы эвакуатора. Должник систематически нарушает обязанности по уплате имущественных налогов и погашает задолженность только после визита налоговой службы и службы судебных приставов. В прошлом году так же эвакуировали данное транспортное средство, которое вернули только после уплаты налоговой задолженности.

Юлай Булатов, государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности УФНС России по Республике Башкортостан