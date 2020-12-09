У жителя Башкирии за долг в 100 тысяч рублей забрали лимузин

У неплательщиков налогов начали арестовывать автомобили. В Башкортостане проходят рейды. Сегодня в Уфе на штрафстоянку эвакуировали лимузин и один легковой автомобиль.
Срок уплаты истёк 1 декабря. А со 2 числа на сумму задолженности начисляют пени. Взыскание производится в судебном порядке – это дополнительные траты: уплата пошлины и исполнительского сбора.
Проверить статус своих налоговых задолженностей на сайте ФНС России, в отделении МФЦ, в налоговых органах по месту учета, а также по телефону горячей линии ФНС.