В Башкирии завершили детский сад на 95 мест

«Улыбка» к сдаче готова. В Краснокамском районе свои двери для малышей распахнуло новое дошкольное учреждение. Детский сад рассчитан на 95 мест.

Такой новогодний подарок точно не поместится под ёлочку. Но местные жители только рады. Дефицит мест в дошкольных учреждениях не обошел стороной и Краснокамский район.

В селе Куяново проживают более 4 тысяч населения. И у нас был только один детский сад, самый большой в районе, там 12 групп. Он был переполнен. И очень отрадно, что в нашем сельском поселении появляется ещё один детский сад. Ильдус Хафизов, начальник отдела образования администрации Краснокамского района

Новый детский сад «Улыбка» открыли для ребят от двух до семи лет. В дошкольном учреждении будет функционировать 5 групп. Всего в нем 95 мест.

Список ребятишек, которые сюда придут, уже известен. Также по школам у нас все вопросы решены. То есть по детям, у нас 2624 ребёнка, и в том числе от одного до шести лет – 1500 детей. Ни по школьным учреждениям, ни по дошкольным никаких проблем нет. Рустам Мусин, глава администрации Краснокамского района

Новый детский сад – это ещё и рабочие места. По штату здесь 18 сотрудников, большая часть из них – воспитатели-педагоги, которые умеют наладить контакт даже с самыми маленькими. Безопасность детей будет обеспечивать современная техника. Установлены камеры видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализация, система дымоудаления. Для малышей с ограниченными возможностями здоровья установили лифт и пандус. Есть спортивный и музыкальный залы.

В самой младшей группе у нас планируется 15 детей, в остальных группах – по 20. Садик оснащен всем необходимым. В кабинетах имеется необходимое оборудование, компьютеры, музыкальные центры, методический материал. Пищеблок также оборудован всем необходимым инвентарем. Ляйсан Илалетдинова, заведующая детским садом «Улыбка»

Имеется собственная котельная и трансформатор. Так что подавать тепло в дошкольное учреждение можно будет по мере необходимости. Установлена и дизельная электростанция – при аварийном отключении электричества малыши не останутся без света.