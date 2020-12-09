В Башкирии завершили детский сад на 95 мест

«Улыбка» к сдаче готова. В Краснокамском районе свои двери для малышей распахнуло новое дошкольное учреждение. Детский сад рассчитан на 95 мест.
Такой новогодний подарок точно не поместится под ёлочку. Но местные жители только рады. Дефицит мест в дошкольных учреждениях не обошел стороной и Краснокамский район.
Новый детский сад «Улыбка» открыли для ребят от двух до семи лет. В дошкольном учреждении будет функционировать 5 групп. Всего в нем 95 мест.
Новый детский сад – это ещё и рабочие места. По штату здесь 18 сотрудников, большая часть из них – воспитатели-педагоги, которые умеют наладить контакт даже с самыми маленькими. Безопасность детей будет обеспечивать современная техника. Установлены камеры видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализация, система дымоудаления. Для малышей с ограниченными возможностями здоровья установили лифт и пандус. Есть спортивный и музыкальный залы.
Имеется собственная котельная и трансформатор. Так что подавать тепло в дошкольное учреждение можно будет по мере необходимости. Установлена и дизельная электростанция – при аварийном отключении электричества малыши не останутся без света.
Детский сад «Улыбка», можно сказать, соответствует своему названию. Яркие и сочные краски, радушный персонал. На 84 миллиона рублей, выделенные из республиканского бюджета в рамках национального проекта «Демография», администрация не только возвела здание с нуля, но и закупила весь необходимый инвентарь. После новогодних каникул дошкольное учреждение начнут посещать первые воспитанники.