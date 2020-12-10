В Уфе мужчина избил своего приятеля за оскорбления в адрес

Накануне в Уфе застолье завершилось серьезной дракой в ходе которой пострадал мужчина. Медики диагностировали у потерпевшего повреждение легкого, множественные переломы ребер и ушибленную рану головы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 34-летний уфимец, которого ранее уже судили по тяжким статьям.

Предварительно, в ночь с 5 по 6 ноября два приятеля распивали спиртные напитки. Позже один из них под действием алкоголя начал выгонять из жилища другого. В ходе выяснения отношений уфимец не стерпел оскорблений и несколько раз ударил своего оппонента. В результате мужчина с ушибленной раной головы, множественными переломами ребер и повреждением легкого был доставлен в больницу.

пресс-служба МВД по Башкирии

В отношении подозреваемого правоохранители возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.