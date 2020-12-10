В Уфе мужчина избил своего приятеля за оскорбления в адрес

Предварительно, в ночь с 5 по 6 ноября два приятеля распивали спиртные напитки. Позже один из них под действием алкоголя начал выгонять из жилища другого. В ходе выяснения отношений уфимец не стерпел оскорблений и несколько раз ударил своего оппонента. В результате мужчина с ушибленной раной головы, множественными переломами ребер и повреждением легкого был доставлен в больницу.

пресс-служба МВД по Башкирии