В Уфе мужчина избил своего приятеля за оскорбления в адрес

Накануне в Уфе застолье завершилось серьезной дракой в ходе которой пострадал мужчина. Медики диагностировали у потерпевшего повреждение легкого, множественные переломы ребер и ушибленную рану головы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 34-летний уфимец, которого ранее уже судили по тяжким статьям.
В отношении подозреваемого правоохранители возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.