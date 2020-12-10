Жительницу Башкирии подозревают в распространении наркотиков

В Салавате полицейские задержали 27-летнюю девушку. Ее подозревают в закладке наркотических средств. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

В ходе личного досмотра правоохранители изъяли у девушки 21 фольгированный сверток, внутри которых находились пакетики с порошкообразным веществом. Кроме того, в подъездах жилых домов оперативники обнаружили спрятанные свертки.