Жительницу Башкирии подозревают в распространении наркотиков

В Салавате полицейские задержали 27-летнюю девушку. Ее подозревают в закладке наркотических средств. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
В ходе личного досмотра правоохранители изъяли у девушки 21 фольгированный сверток, внутри которых находились пакетики с порошкообразным веществом. Кроме того, в подъездах жилых домов оперативники обнаружили спрятанные свертки.
Сейчас возбуждается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводятся исследования изъятых веществ. Обстоятельства произошедшего выясняются.