Житель Башкирии лишился крупной суммы денег после звонка «сотрудника банка»

Житель Салаватского района стал жертвой мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у него 293 тысячи рублей. Подробности рассказали корреспонденты КП-Уфа.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Неизвестный заявил о том, что мошенники пытаются похитить деньги с его счета, и предложил заблокировать карту.