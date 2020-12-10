Житель Башкирии лишился крупной суммы денег после звонка «сотрудника банка»

Житель Салаватского района стал жертвой мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у него 293 тысячи рублей. Подробности рассказали корреспонденты КП-Уфа.
Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Неизвестный заявил о том, что мошенники пытаются похитить деньги с его счета, и предложил заблокировать карту.
Доверчивый уфимец продиктовал мошеннику все СМС-коды, после чего злоумышленник создал личный кабинет и списал со счетов пострадавшего все деньги. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.