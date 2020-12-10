«Спасибо за заботу»: в Башкирии волонтеры развозят лекарства и продукты нуждающимся

В Башкортостане продолжается доставка лекарств людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет. Медикаменты доставляют в рамках проекта «Наша забота». Препараты развозят волонтеры.
Так, жительнице села Иглино Любови Корневой привезли положенные бесплатные медикаменты для ее лечения, ведь пенсионерка не может сама приехать в медицинское учреждение.
Также волонтеры в период пандемии продолжают развозить продуктовые наборы семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Маршрут иглинских автоволонтеров пролегал по селам Иглино, Чуваш-Кубово и деревне Алаторка.