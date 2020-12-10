«Спасибо за заботу»: в Башкирии волонтеры развозят лекарства и продукты нуждающимся

В Башкортостане продолжается доставка лекарств людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет. Медикаменты доставляют в рамках проекта «Наша забота». Препараты развозят волонтеры.

Так, жительнице села Иглино Любови Корневой привезли положенные бесплатные медикаменты для ее лечения, ведь пенсионерка не может сама приехать в медицинское учреждение.

Десть дней я не могла попасть к врачу. Терапевты меняются, лечение получаешь не регулярно, приходится покупать за свои деньги. Спасибо вам за заботу.

Любовь Корнева, жительница с. Иглино

Также волонтеры в период пандемии продолжают развозить продуктовые наборы семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Маршрут иглинских автоволонтеров пролегал по селам Иглино, Чуваш-Кубово и деревне Алаторка.

Наши волонтеры не оставляют без внимания не только лиц старше 65 лет, но и обеспечивают лиц с хроническими заболеваниями медикаментами. Сегодня у нас четыре заявки. Две заявки – село Иглино. Сейчас мы отработали и направляемся в село Чуваш-Кубово, а также село Алаторка.

Ирина Сергеева, руководитель волонтерского штаба «Наша забота»