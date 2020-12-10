«Спасибо за заботу»: в Башкирии волонтеры развозят лекарства и продукты нуждающимся

Наши волонтеры не оставляют без внимания не только лиц старше 65 лет, но и обеспечивают лиц с хроническими заболеваниями медикаментами. Сегодня у нас четыре заявки. Две заявки – село Иглино. Сейчас мы отработали и направляемся в село Чуваш-Кубово, а также село Алаторка.

Ирина Сергеева, руководитель волонтерского штаба «Наша забота»