В Уфе обсудили переход Росреестра в электронный формат работы

Переход Росреестра в электронный формат работы обсуждали на Международной неделе бизнеса в Уфе. Ведомство планирует создать виртуальную комнату сделок, чтобы на единой площадке встретились все участники рынка недвижимости. Это и агрегаторы поиска недвижимости, оценщики, банковские работники и Росреестр.

В Башкортостане на 13% увеличилось количество сделок и регистрации объектов в электронном виде. По словам специалистов, увеличение произошло во многом из-за пандемии коронавируса. Участники секции также заявили о росте стоимости новостроек по России в среднем на 15% с начала года.

Выгода для получателей, если переход на электронный вид 100% состоится, а по плану Росреестра до конца 2023 года на 95% перейти граждане могут, находясь у себя дома, на рабочих местах, подавать документы в электронном виде и получать услуги в электронном виде. Не нужно посещать дополнительно органы власти или организации, что позволяет сократить время, движение. И еще Налоговым кодексом предусмотрена льгота при подаче в электронном виде. 

Петр Клец, руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан