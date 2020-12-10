В Уфе обсудили переход Росреестра в электронный формат работы

Выгода для получателей, если переход на электронный вид 100% состоится, а по плану Росреестра до конца 2023 года на 95% перейти граждане могут, находясь у себя дома, на рабочих местах, подавать документы в электронном виде и получать услуги в электронном виде. Не нужно посещать дополнительно органы власти или организации, что позволяет сократить время, движение. И еще Налоговым кодексом предусмотрена льгота при подаче в электронном виде.

Петр Клец, руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан