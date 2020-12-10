В Уфе обсудили переход Росреестра в электронный формат работы

Переход Росреестра в электронный формат работы обсуждали на Международной неделе бизнеса в Уфе. Ведомство планирует создать виртуальную комнату сделок, чтобы на единой площадке встретились все участники рынка недвижимости. Это и агрегаторы поиска недвижимости, оценщики, банковские работники и Росреестр.
В Башкортостане на 13% увеличилось количество сделок и регистрации объектов в электронном виде. По словам специалистов, увеличение произошло во многом из-за пандемии коронавируса. Участники секции также заявили о росте стоимости новостроек по России в среднем на 15% с начала года.